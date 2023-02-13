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Сегодня, 11:32

Нападающий «Краснодара» Олусегун: «Сафонов для меня — номер один в РПЛ, сильнее Акинфеева»

Алина Савинова
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Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал, какие игроки произвели на него наибольшее впечатление в РПЛ.

«Мои главные впечатления от игры в РПЛ за «Краснодар» — Сафонов и Ионов. Матвей для меня однозначно — номер один в РПЛ, сильнее вратаря ЦСКА. Он постоянно спасает нас и заряжает всю команду, это прирожденный лидер и капитан. По уровню Сафонов точно мог бы играть в топ-5 лигах. Эдо Сперцян тоже, сто процентов, потянул бы.

Лучший вне «Краснодара» для меня Малком. Надеюсь, мне тоже удастся стать чемпионом России с «Краснодаром», как это делает «Зенит». Все, что нам для этого нужно — фокусироваться на работе и побеждать», — приводит Sport24 слова нападающего.

В текущем сезоне 23-летний Сафонов провел за «Краснодар» 19 матчей, пропустил 31 мяч и 6 раз оставил ворота нетронутыми.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-13-forvard-krasnodara-olusegun-safonov-nomer-odin-v-rpl-silneye-akinfeyeva
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
Олакунле Олусегун
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