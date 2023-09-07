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Сегодня, 17:23

Форвард «Крыльев» Карпицкий рассказал, что не попал в основную сборную Белоруссии из-за отсутствия визы

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Форвард «Крыльев Советов» Егор Карпицкий объяснил почему поехал в молодежную сборную Белорусии, вместо основной.

«Меня вызывали, тренер меня хотел видеть, но мне не смогли сделать визу, поэтому я в молодежной сборной. Надо было на три дня уехать в Москву, но через пять дней у «Крыльев» была игра. Логично, понятно, что меня не отпустили. Значит, поедем в октябре», — приводит Metaratings.ru слова Карпицкого.

19-летний белорус в летнее трансферное окно перешел в «Крылья Советов» из солигорского «Шахтера». В текущем сезоне Карпицкий провел 9 матчей за самарский клуб, в которых забил 1 гол.

Источник: Metaratings
Сборная Белоруссии по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
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 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
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 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
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 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
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 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
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 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
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 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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