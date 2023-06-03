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Сегодня, 21:00

Цыпченко — о трех попаданиях «Спартака» в каркас: «Так и должно было случиться»

Алина Савинова
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Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко высказался о матче со «Спартаком» в рамках 30-го тура РПЛ (1:0).

— Сегодня «Спартак» три раза пробил в каркас — «Крыльям» как будто воздалось за невезение всего сезона?

— Я с вами полностью согласен. Так и должно было случиться. Это показатель всего нашего сезона, как будто. Насчет следующего никаких разговоров не поднималось. Мы были объединены одной идеей остаться в РПЛ, что и сделали, — цитирует Цыпченко Metaratings.ru.

— Следили по ходу матча, как играет «Факел»?

— Вообще все равно было. Большая вероятность была, что «Факел» не выиграет. Мы должны были выигрывать и надеяться только на себя, а потом уже смотреть.

«Крылья Советов» заняли 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. Самарский клуб сохранил место в РПЛ на следующий сезон. Команду с 2020 года возглавляет Игорь Осинькин.

Источник: https://metaratings.ru/news/cypchenko-o-tryokh-popadaniyakh-spartaka-v-karkas-tak-i-dolzhno-bylo-sluchitsya-256118/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Цыпченко
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