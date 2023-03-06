Форвард «Крыльев Советов» Шитов — о поражении от «Динамо»: «Дело только в нас. Что-то в менталитете не так»

Форвард «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал о причинах поражения команды от «Динамо» в матче 18-го тура чемпионата России (0:1).

«Первые 35 минут матча с «Динамо» мы точно были не хуже, потом чуть подсели. Не засчитали два гола. Может, это немного сказалось на нас, но мы продолжали атаковать. Во втором тайме отдали инициативу, из-за этого сели близко к воротам и получили гол. Я думаю, дело только в нас. Что-то в менталитете не так», — приводит Sport24 слова Шитова.

«Крылья Советов» занимают 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 20 очков. «Динамо» с 32 очками расположилось на 4-й позиции.