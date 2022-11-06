Форвард «Крыльев Советов» Шитов рассказал, как изменилась игра команды с возвращением Пиняева

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Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал, как изменилась игра с возвращением полузащитника Сергея Пиняева.
В воскресенье, 6 ноября самарцы обыграли «Торпедо» (2:0) в матче 16-го тура РПЛ. Пиняев забил гол и сделал результативную передачу.
— Расскажи, как «Крылья» изменились с возвращением Пиняева?
— Наверное, он внес больше скорости в атаку и дриблинга, которого не хватало в атакующих действиях.
— Можно сказать, что это ключевое изменение, которое повлияло на вас?
— Не сказал бы, что ключевое, но игрок хороший, все о нем знают, все знают его сильные качества.
— Стоит ли ждать твоего возвращения в «Спартак»?
— Пока сложно сказать. Пока я здесь, будем играть, буду доказывать. Что будет дальше — будет решаться летом.
— Что брат рассказывает?
— Ничего не рассказывает, только о своей жизни, о «Спартаке» не особо разговариваем.
— Там сейчас очень много молодых.
— Рад за пацанов, лично их знаю.
— Не кажется, что мог остаться там, чуть-чуть поторопился?
— Я сделал тог шаг, о котором не жалею. Я рад, что нахожусь в «Крыльях Советов» и получаю игровую практику.
— Слышал, что новые владельцы хотят возродить «Спартак-2»?
— Да. Думаю, что это будет совершенно другая команда, потому что туда придут более молодые игроки, которым будет сложно, и они будут набираться там опыта. В основном, это супер-идея, которую я только поддерживаю. Это помогает молодым игрокам.
— Ты понял решение о закрытии «Спартака-2»?
— Честно, не понял, но пришлось смириться и идти дальше.
— Есть ощущение, что «Крылья» опять хотят раздербанить. Тренера зовут туда, кого-то из игроков — в «Локомотив», «Спартак». Это чувствуется?
— Пока все здесь, все довольны. У нас отличный коллектив, никто об этом не разговаривает.
«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками в 16 матчах.
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