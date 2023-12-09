Форвард «Крыльев» Шитов — о симуляции: «Помню половину тренировки посвятили финту Неймара»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов высказался о симуляции в футболе.

«Конечно, никто симулировать не запрещает. Правда, с ВАР нырять особо нет смысла, а я и до того не практиковал и никогда не приветствовал. Помню, как один тренер в академии «Спартака» сказал: «Сейчас будем отрабатывать финт Неймара». Все удивились, что за финт такой? Объясняет: «Идете с мячом, и как будто бы у вас за спиной защитник, и он вас сбивает. Ваша задача — упасть так красиво, чтобы я вам поверил». Половину тренировки мы этому посвятили», — приводит слова футболиста Sport24.

В этом сезоне 20-летний футболист провел за «Крылья Советов» 20 матчей во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и 2 двумя результативными передачами.