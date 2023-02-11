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Владимир Писарский — о легионерах: «Они у нас в гостях, поэтому должны учить наш язык»

Алина Савинова
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Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) рассказал о взаимоотношениях с иностранными игроками.

— Успел познакомиться с другим новичком Бенхамином Гарре, ждешь голевых передач от Рассказова, который за один день отдал две на Цыпченко?

— Этот вопрос актуален, потому что в «Оренбурге» ассистировали в основном иностранцы. Я думаю, тут достаточно людей, которые будут отдавать. Думаю, сыграемся и буду забивать достаточно, — приводит Metaratings.ru слова Писарского.

— Испанский начал понимать после игры с многочисленными латиноамериканцами?

— Пару слов знаю, но за ними не поспеть, потому что они очень быстро говорят. Даже нашему переводчику, наверное, было сложно их понимать.

— Зато в «Крыльях» легионеры учат русский язык, даже голландец Бейл пытается говорить и вести телеграм-канал на русском.

— Это правильно, так и надо. Они же приехали в Россию, они у нас в гостях, поэтому они должны учить наш язык. В Европе же русские игроки учат язык страны, в которую приезжают играть. Так же и здесь должно быть. Это норма.

В декабре Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов». Соглашение футболиста с новым клубом рассчитано на три с половиной года.

В составе самарского клуба выступают шесть легионеров: Гленн Бейл, Фернандо Костанца, Дмитрий Иванисеня, Амар Рахманович, Бенхамин Гарре и Александр Чиркович.

Источник: https://metaratings.ru/news/pisarskii-o-legionerakh-oni-u-nas-v-gostyakh-poetomu-dolzhny-uchit-nash-yazyk-226954/
Владимир Сычевой
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
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