Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:30

Форвард «Крыльев Советов» Шитов — о детстве: «Драпанули от полиции, хотя за нами особо и не гнались»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал про побег от полиции в детстве.

«Взрослые дяденьки решили на наших глазах взорвать петарды. По-моему, 20-е — очень прилично бомбанули на территории нашей школы, у футбольного поля. Мы там гуляли, и тут пришли эти дяди: «Хотите посмотреть?» Мы, конечно, хотели. А они кинули и убежали, а мы стояли и смотрели, как взорвется. Ушли уже дальше гулять, а кто-то вызвал полицию — донесли, что это дети взрывают, никого больше там не было. Про дяденек не объясняли, драпанули. Остался, наверное, только мой брат и еще пара человек. А мы большой компанией бежали метров 700 на ускорении — и потом все врассыпную. Хотя за нами особо и не гнались», — приводит слова футболиста Sport24.

Шитов является воспитанником «Спартака». За основную команду красно-белых форвард сыграл 2 минуты в 2 играх чемпионата России.

В этом сезоне 20-летний футболист провел за «Крылья Советов» 20 матчей во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и 2 двумя результативными передачами.

Источник: Sport24
Футбол
Владислав Шитов
0
Читайте также
Шарапова разоткровенничалась о жесткости отца. Он действительно мог
МОК допустил россиян до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
Жена Зеленского попросила Запад не прекращать поддержку Киева
Появилось видео рейда военкомов ВСУ в санаторий Закарпатской области
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
Муж замгендиректора гимназии в Брянске подтвердил ее задержание
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Сочи» — «Оренбург»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

В «Спартаке» отметили работу агрономов после игры с «Крыльями Советов»