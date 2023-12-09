Форвард «Крыльев Советов» Шитов — о детстве: «Драпанули от полиции, хотя за нами особо и не гнались»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал про побег от полиции в детстве.

«Взрослые дяденьки решили на наших глазах взорвать петарды. По-моему, 20-е — очень прилично бомбанули на территории нашей школы, у футбольного поля. Мы там гуляли, и тут пришли эти дяди: «Хотите посмотреть?» Мы, конечно, хотели. А они кинули и убежали, а мы стояли и смотрели, как взорвется. Ушли уже дальше гулять, а кто-то вызвал полицию — донесли, что это дети взрывают, никого больше там не было. Про дяденек не объясняли, драпанули. Остался, наверное, только мой брат и еще пара человек. А мы большой компанией бежали метров 700 на ускорении — и потом все врассыпную. Хотя за нами особо и не гнались», — приводит слова футболиста Sport24.

Шитов является воспитанником «Спартака». За основную команду красно-белых форвард сыграл 2 минуты в 2 играх чемпионата России.

В этом сезоне 20-летний футболист провел за «Крылья Советов» 20 матчей во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и 2 двумя результативными передачами.