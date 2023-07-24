Форвард «Леона» Давила перейдет в ЦСКА

Форвард мексиканского «Леона» Виктор Давила продолжит карьеру в ЦСКА, сообщает журналист Пако Монтес.

По сведениям источника, 25-летний чилиец выкупит контракт за 5 млн евро и перейдет в армейский клуб на правах свободного агента. На этой неделе игрок сборной Чили прилетит в Москву для прохождения медосмотра. Соглашение будет рассчитано до лета 2027 года.

Ранее ESPN сообщал, что Давила не перейдет в ЦСКА из-за того, что руководство мексиканской команды считает, что армейцы не смогут перевести деньги за трансфер.

Давила выступает за «Леон» с 2021 года. Он провел за мексиканский клуб 105 матчей, забил 33 мяча и отдал 13 голевых передач. Также на его счету 4 матча в составе сборной Чили.