Воробьев повторил достижение Сычева по серии матчей с голами в московских дерби в РПЛ

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев забил гол в матче с ЦСКА (3:0) в 12-м туре РПЛ.

Таким образом, форвард отличился в пяти московских дерби в чемпионате России подряд. Ранее Воробьев забивал в ворота «Динамо» (5:3), «Спартака» (4:2), а также ЦСКА (2:2) и «Динамо» (2:1) в сезоне-2024/25.

По информации портала Opta, Воробьев повторил достижение экс-форварда железнодорожников Дмитрия Сычева (в 2005 и 2006 годах), став вторым игроком в XXI веке с голами в пяти московских дерби подряд.