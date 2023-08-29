Форвард «Локомотива» Дзюба назвал Тикнизяна самым отмороженным игроком РПЛ

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, кого считает самым «отмороженным» игроком РПЛ.

«Тика [Наир Тикнизян] забавный. Самый отмороженный футболист РПЛ. В хорошем смысле», — сказал футболист в интервью на YouTube-канале команды.

Наир Тикнизян перешел в «Локомотив» из ЦСКА в августе 2021 года. Всего 24-летний защитник провел 67 матчей за железнодорожников, в которых отметился 9 голами и 7 результативными передачами.

На данный момент московская команда занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков за 6 туров. В следующем туре РПЛ «Локомотив» встретится с «Балтикой». Матч пройдет 3 сентября и начнется в 15.15 по московскому времени.