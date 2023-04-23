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Сегодня, 13:49

Дзюба о критике: «Смешно, когда тебя списали, а когда забиваешь, говорят, что соперники слабые. Что другим мешает забивать?»

Виктория Кравченко
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, как относится к критике в его адрес со стороны болельщиков.

«Я просто кайфую. Смешно было, когда тебя сначала списали, что ты недостоин, а когда начинаешь забивать, все говорят, что это тут [соперники] слабые. Мне нравится. С одной стороны, недостоин, труп, слабый, а с другой — в порядке, ему слишком легко. Всегда поражало. А что другим мешает забивать? Злые языки всегда что-то говорят», — цитирует Дзюбу matchtv.ru.

Сегодня, 23 апреля, в матче 24?го тура РПЛ «Локомотив» на выезде сыграет с ЦСКА.

Источник: https://matchtv.ru/
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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