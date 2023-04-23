Дзюба о критике: «Смешно, когда тебя списали, а когда забиваешь, говорят, что соперники слабые. Что другим мешает забивать?»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, как относится к критике в его адрес со стороны болельщиков.

«Я просто кайфую. Смешно было, когда тебя сначала списали, что ты недостоин, а когда начинаешь забивать, все говорят, что это тут [соперники] слабые. Мне нравится. С одной стороны, недостоин, труп, слабый, а с другой — в порядке, ему слишком легко. Всегда поражало. А что другим мешает забивать? Злые языки всегда что-то говорят», — цитирует Дзюбу matchtv.ru.

Сегодня, 23 апреля, в матче 24?го тура РПЛ «Локомотив» на выезде сыграет с ЦСКА.