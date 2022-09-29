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29 сентября, 10:46

Форвард «Локомотива» Игнатьев — о мобилизации: «Мне это не мешает концентрироваться на футболе»

Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев заявил, что частичная мобилизация в России не мешает ему концентрироваться на игре в футбол.

«Эти темы я обсуждаю только с родными и близкими, которых они касаются. Конечно, ты где-то читаешь эти новости, слышишь. Но мне это не мешает концентрироваться на футболе. Я профессиональный спортсмен, я должен уметь переключаться и делать свое дело. Тревога? Да у меня вообще нет тревожности», — приводит Sport24 слова Игнатьева.

В сезоне-2022/23 Игнатьев забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за «Локомотив».

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-29-mne-eto-ne-meshayet-kontsentrirovatsya-na-futbole-ivan-ignatyev-o-chastichnoy-mobilizatsii-v-rossii
Иван Игнатьев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
1
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