Форвард «Локомотива» Игнатьев — о мобилизации: «Мне это не мешает концентрироваться на футболе»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев заявил, что частичная мобилизация в России не мешает ему концентрироваться на игре в футбол.

«Эти темы я обсуждаю только с родными и близкими, которых они касаются. Конечно, ты где-то читаешь эти новости, слышишь. Но мне это не мешает концентрироваться на футболе. Я профессиональный спортсмен, я должен уметь переключаться и делать свое дело. Тревога? Да у меня вообще нет тревожности», — приводит Sport24 слова Игнатьева.

В сезоне-2022/23 Игнатьев забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за «Локомотив».

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.