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Сегодня, 12:50

Форвард «Локомотива» Изидор может перейти в «Зенит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Гарольд Ичбиа, представляющий интересы форварда «Локомотива» Вильсона Изидора, подтвердил информацию о том, что его клиент может продолжить карьеру в «Зените».

Ранее matchtv.ru сообщил, что «Локомотив» ведет переговоры по Изидору с «Зенитом», ЦСКА и «Краснодаром».

«Да, мы работаем над этим. Его трансфер возможен только в «Зенит». ЦСКА и «Краснодар» — точно нет», — цитирует Ичбиа Sport24.

Перед окончанием европейского трансферного окна 23-летний француз уехал из России, а позже «Локомотив» сообщил, что форвард отказывается возвращаться в расположение клуба.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Футболист провел 42 матча за железнодорожников, забил 19 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро.

Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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