Форвард «Локомотива» Изидор может перейти в «Зенит»

Агент Гарольд Ичбиа, представляющий интересы форварда «Локомотива» Вильсона Изидора, подтвердил информацию о том, что его клиент может продолжить карьеру в «Зените».

Ранее matchtv.ru сообщил, что «Локомотив» ведет переговоры по Изидору с «Зенитом», ЦСКА и «Краснодаром».

«Да, мы работаем над этим. Его трансфер возможен только в «Зенит». ЦСКА и «Краснодар» — точно нет», — цитирует Ичбиа Sport24.

Перед окончанием европейского трансферного окна 23-летний француз уехал из России, а позже «Локомотив» сообщил, что форвард отказывается возвращаться в расположение клуба.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Футболист провел 42 матча за железнодорожников, забил 19 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро.