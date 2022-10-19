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Сегодня, 10:13

Форвард «Локомотива» Изидор ответил Лебеденко из «Торпедо»: «Мы не аутсайдеры!»

Форвард «Локомотива» Изидор ответил Лебеденко из «Торпедо»
Дмитрий Барулев
Антон Иванов

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова форварда «Торпедо» Игоря Лебеденко, назвавшего железнодорожников аутсайдерами РПЛ.

— После предыдущей игры нападающий «Торпедо» Лебеденко сказал, что это был матч между двумя аутсайдерами. Вы сейчас аутсайдеры?

— Мы не аутсайдеры! Делаем все возможное для возвращения.

После 13 туров РПЛ «Локомотив» занимает 13-е место, набрав 12 очков. «Торпедо» идет на 16-й строчке, имея в активе 6 очков.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Вильсон Изидор
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