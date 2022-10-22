Форвард «Локомотива» Камано открыл счет в матче с «Динамо» на 27-й секунде встречи

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано открыл счет в матче 14-го тура РПЛ против «Динамо» — 1:0. Гвинеец забил ударом головой на 27-й секунде после подачи Дмитрия Живоглядова в штрафную бело-голубых. 26-летний Камано забил второй гол в нынешнем розыгрыше чемпионата России.