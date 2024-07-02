Форвард «Локомотива» Раконьяц будет выступать на правах аренды за «Диошдьер»

Нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц проведет следующий сезон в аренде в «Диошдьере», сообщает пресс-служба венгерского клуба.

В прошедшем сезоне 24-летний черногорец выступал на правах аренды за «Бачку Тополу». У сербского клуба была опция выкупа прав на игрока, но он не стал ей пользоваться.

Раконьяц стал игроком «Локомотива» в 2022 году. Всего за московскую команду форвард сыграл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Контракт черногорского футболиста с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2026-го.