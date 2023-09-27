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Сегодня, 10:35

Сарвели: «Я смог бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц, это ведь легко»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Локомотива» Владислав Сарвели рассказал о своих тратах.

«Трачу больше 500 тысяч рублей в месяц? Нет. Я не трачу такую сумму. Смог бы один месяц прожить на 50 тысяч рублей? Да. Это ведь легко. Это легкий вопрос, я не знаю. Я бы прожил на эту сумму. Больше всего денег я трачу на еду и все. Нет, ну, конечно, трачу на шмотки тоже. Но это редко, два-три раза в год», — приводит слова Сарвели «РБ Спорт».

25-летний футболист перешел в «Локомотив» летом 2023 года из «Сочи», подписав контракт до лета 2026 года. В сезоне-2023/24 Сарвели сыграл 7 матчей и отдал 1 голевую передачу.

Источник: РБ Спорт
ФК Локомотив (Москва)
Владислав Сарвели
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