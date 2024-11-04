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Сегодня, 12:41

Форвард махачкалинского «Динамо» Касинтура: «Зенит» заставил нас ошибаться перед пропущенными голами»

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Игрок махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в матче 14-го тура РПЛ.

«Первый гол пропустили со стандарта, но этот момент сейчас сложно оценить, нужно будет разобрать наши ошибки. Мы сыграли в эпизодах с пропущенными голами не лучшим образом, но и «Зенит» заставил нас допускать эти ошибки в обороне. У нас было плохое начало, но команда не расслабилась, не прекращала давить. Что-то получалось, в целом был неплохой матч, но, безусловно, нам нужно еще много работать», — цитирует Касинтуру Metaratings.ru.

После 14 туров чемпионата России-2024/25 махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице с 12 очками. В следующем туре РПЛ команда сыграет дома против «Оренбурга», матч пройдет 9 ноября и начнется в 16.30 (мск).

Источник: Metaratings

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