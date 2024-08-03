Форвард «Оренбурга» Барановский ответил, хочет ли он вернуться в «Зенит»

Футболист «Оренбурга» Алексей Барановский рассказал, хочет ли он вернуться в «Зенит». Он перешел в «Оренбург» в июне и подписал контракт до лета 2027 года. Футболист является воспитанником «Зенита».

— Сложный вопрос. Если я буду уверен, что буду играть в основном составе, то, конечно, задумаюсь о том, чтобы вернуться. Но как игрок ротации не стану переходить в «Зенит». Понимаю, почему многие воспитанники петербуржцев продолжают карьеру в других клубах РПЛ.

— Хотел бы увидеть «Зенит» с костяком из воспитанников?

— Конечно, но в ближайшее время этого не будет, — сказал Барановский «РБ Спорт».