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Сегодня, 11:45

Форвард «Оренбурга» Воробьев назвал большим плюсом отсутствие языкового барьера с Ярошиком

Алина Савинова
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Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев высказался о назначении Иржи Ярошика на пост главного тренера команды.

«Про Ярошика слышал только как про игрока. Приедет — познакомимся и будем работать. То, что языкового барьера не будет, хоть новый тренер и иностранец, это большой плюс. Найдем общий язык, взаимопонимание и все будет нормально», — приводит РИА «Новости Спорт» слова Воробьева.

Ярошик был назначен главным тренером «Оренбурга» после ухода в «Динамо» Марцела Лички.

Будучи футболистом, чех выступал за «Челси», «Селтик», «Спарту», «Крылья Советов», ЦСКА, в составе которого стал чемпионом России, и другие команды.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230626/vorobev-1880429198.html
Иржи Ярошик
Футбол
ФК Оренбург
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