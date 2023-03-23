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Сегодня, 16:55

Форвард «Оренбурга» Воробьев считает, что «Спартак» не способен бороться с «Зенитом» за чемпионство

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев ответил на вопрос «СЭ», считает ли он «Спартак» конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство.

«Способен ли «Спартак» бороться за чемпионство? Нет. Они не произвели впечатление такой команды. Мы их обыграли. Значит, у нас есть все шансы подняться выше и конкурировать со «Спартаком». «Зенит» вряд ли кто догонит. Они уже почти чемпионы. Но не исключаю, что дома мы их обыграем. Хочется показать, что у нас есть эго. Мы не забыли те 0:8. Но, безусловно, с «Зенитом» играть тяжелее, чем со «Спартаком». Там более квалифицированные игроки», — сказал Воробьев «СЭ».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 48 очков за 20 туров. «Ростов» идет вторым (41 очков). «Спартак» занимает третье место (40 очков).

Дмитрий Воробьев (футбол)
ФК Зенит
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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