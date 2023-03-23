Форвард «Оренбурга» Воробьев считает, что «Спартак» не способен бороться с «Зенитом» за чемпионство

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев ответил на вопрос «СЭ», считает ли он «Спартак» конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство.

«Способен ли «Спартак» бороться за чемпионство? Нет. Они не произвели впечатление такой команды. Мы их обыграли. Значит, у нас есть все шансы подняться выше и конкурировать со «Спартаком». «Зенит» вряд ли кто догонит. Они уже почти чемпионы. Но не исключаю, что дома мы их обыграем. Хочется показать, что у нас есть эго. Мы не забыли те 0:8. Но, безусловно, с «Зенитом» играть тяжелее, чем со «Спартаком». Там более квалифицированные игроки», — сказал Воробьев «СЭ».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 48 очков за 20 туров. «Ростов» идет вторым (41 очков). «Спартак» занимает третье место (40 очков).