Форвард «Пари НН» Ожегович назвал Сашу Илича отличным тренером

Сербский нападающий «Пари НН» Огнен Ожегович рассказал о работе под руководством главного тренера команды Саши Илича.

— Саша — отличный тренер. Он понимает, что настал сложный момент для нас, поддерживает по ходу игр, в раздевалке, на тренировках. Илич дает нам только позитивный вайб, берет на себя ответственность за каждый неудачный результат, но ответственность несем мы все, мы — единое целое. Важно поддерживать друг друга в сложные моменты, — цитирует Ожеговича «РБ Спорт».