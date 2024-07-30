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Сегодня, 15:50

Форвард «Пари НН» Ожегович назвал Сашу Илича отличным тренером

Виктория Кравченко
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Сербский нападающий «Пари НН» Огнен Ожегович рассказал о работе под руководством главного тренера команды Саши Илича.

— Саша — отличный тренер. Он понимает, что настал сложный момент для нас, поддерживает по ходу игр, в раздевалке, на тренировках. Илич дает нам только позитивный вайб, берет на себя ответственность за каждый неудачный результат, но ответственность несем мы все, мы — единое целое. Важно поддерживать друг друга в сложные моменты, — цитирует Ожеговича «РБ Спорт».

46-летний Илич возглавил «Пари НН» в начале мая. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/napadayushhij-pari-nn-ozhegovich-ilich-otlichny-j-trener-on-daet-nam-tol-ko-pozitivny-j-vajb/
Саша Илич
ФК Нижний Новгород
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