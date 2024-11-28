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Сегодня, 16:41

Голенков — о ситуации вокруг «Крыльев Советов»: «Переживаю за клуб»

Алина Савинова
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Форвард «Ростова» Егор Голенков отреагировал на ситуацию вокруг «Крыльев Советов».

25-летний нападающий является воспитанником самарского футбола. С 2015 по 2021 год он провел в структуре «Крыльев».

«Скандал в «Крыльях Советов»? Я внимательно слежу за командой и переживаю за клуб, который оказался в нынешней ситуации», — цитирует Голенкова «РБ Спорт».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Егор Голенков

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