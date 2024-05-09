Форвард «Ростова» Голенков объяснил, почему болеет за «Динамо» в чемпионской гонке

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, за какую команду болеет в чемпионской гонке РПЛ.

«Думаю, этот год в РПЛ самый интересный. Хорошая гонка за первое место. И внизу таблицы тоже все плотно. «Зенит», «Краснодар» или «Динамо»? Больше, наверное, «Динамо». Просто нравится «Динамо», — сказал Голенков в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24»

После 27 туров «Зенит» (51 очко) лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (50) занимает второе место, опережая «Динамо» (50), идущее третьим, по дополнительным показателям.