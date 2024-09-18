Форвард «Ростова» Голенков — о графике матчей: «Для любого футболиста игра лучше, чем тренировка»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 8-го тура РПЛ и заявил, что ему комфортно играть в плотном графике.

«Легко ли психологически восстанавливаться? У каждого, наверное, индивидуально. Для меня легче, например, побыстрее выйти на поле, чтобы доказать обратное. Привычно ли играть в плотном графике? Мне нравится. Играл в ФНЛ, там вообще на третий день были матчи. Я думаю, для любого футболиста игра лучше, чем тренировка», — приводит «РБ Спорт» слова Голенкова.

В сезоне-2024/25 Голенков забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Ростов» во всех турнирах.