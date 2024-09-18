Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:49

Форвард «Ростова» Голенков — о графике матчей: «Для любого футболиста игра лучше, чем тренировка»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 8-го тура РПЛ и заявил, что ему комфортно играть в плотном графике.

«Легко ли психологически восстанавливаться? У каждого, наверное, индивидуально. Для меня легче, например, побыстрее выйти на поле, чтобы доказать обратное. Привычно ли играть в плотном графике? Мне нравится. Играл в ФНЛ, там вообще на третий день были матчи. Я думаю, для любого футболиста игра лучше, чем тренировка», — приводит «РБ Спорт» слова Голенкова.

В сезоне-2024/25 Голенков забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Ростов» во всех турнирах.

Источник: РБ Спорт

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Соболева освистали в дебютном домашнем матче за «Зенит»
Сидни Кросби продлил контракт с «Питтсбургом» на два года
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Армейцы вскрыли динамовцев их же оружием, нападающего «Салавата» унесли со льда на носилках. Что произошло в КХЛ 17 сентября
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Сегодня
Вчера
Неделя