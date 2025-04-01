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1 апреля, 17:17

Комличенко считает Тюкавина лучшим российским нападающим

Руслан Минаев
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко считает игрока «Динамо» Константина Тюкавина лучшим российским форвардом.

«Если смотреть до травмы, Тюкавин был таким. Это топовый нападающий, игрок штрафной. Он и забил сколько в прошлом сезоне, стал лучшим игроком РПЛ! Жалко, что он сломался. Чалов мне нравится как нападающий, но он нестабильно сейчас выступает. Соболева тоже точно нельзя таким назвать, он и сам это понимает. Ему не хватает уверенности. Думаю, один забьет — тогда все пойдет хорошо», — цитирует Комличенко «РБ Спорт».

Тюкавин в этом сезоне забил 8 мячей и сделал 3 голевых паса в 22 матчах за «Динамо». 22-летний футболист получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в воскресенье, 2 марта, в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

Источник: РБ Спорт
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Александр Соболев
Константин Тюкавин
Николай Комличенко
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
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