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24 сентября, 23:56

Форвард «Ростова» Комличенко выбыл из строя из-за мышечной травмы

Алина Савинова
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что нападающий команды Николай Комличенко пропустит матч 10-го тура РПЛ с «Уралом» из-за мышечного повреждения.

«Комличенко с повреждением. Учитывая сроки восстановления, к следующему матчу, думаю, готов не будет. У него мышечная травма», — цитирует Карпина Telegram-канал ростовского клуба.

24 сентября «Ростов» дома сыграл вничью с ЦСКА в рамках 9-го тура РПЛ (3:3). Комличенко не был заявлен на эту игру и матч с «Рубином» в FONBET Кубке России (1:1).

«Ростов» с 9 очками находится на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Матч команды с «Уралом» в рамках 10-го тура РПЛ пройдет 29 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://t.me/fcrostov_official/15726
Валерий Карпин
Николай Комличенко
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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