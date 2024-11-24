Форвард «Ростова» Роналдо заявил, что Осипенко мог бы играть в «Ювентусе» или «Реале»

Нападающий «Ростова» Роналдо оценил уровень защитника ростовчан Максима Осипенко.

Ранее член тренерского штаба сборной России Николай Писарев назвал Осипенко «готовым игроком для «Ювентуса».

«Я согласен, что Осипенко — готовый футболист для «Ювентуса», он смог бы там играть, это очень хороший защитник. Готовый ли он игрок для «Реала»? Возможно», — цитирует Роналдо «РБ Спорт».

30-летний защитник выступает за «Ростов» с 2020 года. В текущем сезоне Осипенко провел 20 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.