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Сегодня, 23:13

Форвард «Ростова» Роналдо заявил, что Осипенко мог бы играть в «Ювентусе» или «Реале»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Роналдо оценил уровень защитника ростовчан Максима Осипенко.

Ранее член тренерского штаба сборной России Николай Писарев назвал Осипенко «готовым игроком для «Ювентуса».

«Я согласен, что Осипенко — готовый футболист для «Ювентуса», он смог бы там играть, это очень хороший защитник. Готовый ли он игрок для «Реала»? Возможно», — цитирует Роналдо «РБ Спорт».

30-летний защитник выступает за «Ростов» с 2020 года. В текущем сезоне Осипенко провел 20 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Максим Осипенко
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Роналдо (Ростов)
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