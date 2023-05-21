Форвард «Ростова» Тошевски: «Вопросы по судейству? Пока не знаю, надо посмотреть видео»

Форвард «Ростова» Давид Тошевски высказался о матче с «Краснодаром» в рамках 28-го тура РПЛ (0:3).

«Тяжелый матч. В первые десять минут нам забили два гола и было тяжело вернуться. У нас было все хорошо, хорошие тренировки, но это футбол, так получилось. Психология? Таблицу никто не смотрит, тренер говорит, что главное то, как мы играем на поле. Вопросы по судейству? Пока не знаю, надо посмотреть видео. Надо двигаться вперед, думать о следующем матче», — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.

На данный момент «Ростов» с 50 очками расположился на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» занимает 6-ю позицию, набрав 46 очков.