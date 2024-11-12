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Сегодня, 14:47

Бонгонда о критике Титова: «Мне все равно, не знаю кто это. Важно, чтобы тренер был доволен»

Руслан Минаев
Тео Бонгонда.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Спартак» Тео Бонгонда рассказал, что думает по поводу критики от экс-полузащитника красно-белых Егора Титова.

«Если честно, мне вообще все равно. Я не знаю, кто это. Для меня важно, чтобы тренер и клуб были мною довольны», — цитирует Бонгонду «РБ Спорт».

В интервью «СЭ» Титов отметил, что в игре Бонгонды против ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ было очень много брака и неправильных решений.

28-летний конголезец в этом сезоне забил 4 мяча и сделал 2 голевых паса в 18 матчах. Его контракт со «Спартаком» действует до лета 2027 года.

Источник: РБ Спорт
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Тео Бонгонда

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