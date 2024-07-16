Форвард «Спартака» Мелешин рассказал, что летом переписывался с Промесом

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин рассказал о взаимоотношениях с бывшим футболистом клуба Квинси Промесом.

1 июля красно-белые объявили о завершении контракта с 32-летним голландцем.

«Когда я пришел в команду, Квинси Промес мне очень сильно помогал как нападающий, подсказывал, подбадривал. Большой мой друг, на связи с ним, надеюсь, что с ним все будет хорошо, желаю ему удачи. Иногда списываемся, последний раз — перед сборами где-то в июне. Он отвечал на мои сообщения, но не буду рассказывать, о чем переписывались», — приводит ТАСС слова Мелешина.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а потом в 2021-м вернулся в команду. Всего на счету футболиста 235 матчей за московский клуб, в которых он забил 114 мячей.

В феврале Промес был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, из-за чего он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.