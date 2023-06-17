Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:16

Форвард «Спартака» Николсон отказался от перехода в «Андерлехт» из-за снижения зарплаты

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Андерлехт» был готов приобрести форварда «Спартака» Шамара Николсона за 5 миллионов евро, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, футболист отказался от перехода, поскольку бельгийский клуб предлагал ему зарплату на 400 тысяч евро меньше, чем он сейчас зарабатывает в московской команде за сезон. Зарплата 26-летнего ямайского нападающего составляет 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы.

3 июня появилась информация, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не рассчитывает на Николсона, о чем испанский специалист сообщил самому игроку.

Николсон перешел в «Спартак» в 2022 году. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 22 матча за красно-белых в РПЛ, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushii-spartaka-nikolson-otkazalsya-ot-perekhoda-v-anderlekht-iz-za-sushestvennogo-snizheniya-zarplaty-259551/
Футбол
ФК Андерлехт
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
7
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трусову и Щербакову оформили в резерв сборной России. Что это дает?
Полиция Пекина на год запретила вход на стадионы фанату, обнявшему Месси во время матча
Политолог Вароли рассказал о злости элит США после заявления Путина о потерях ВСУ
Российские военные подорвали опорпункт ВСУ трофейным БТР
Экс-разведчик США заявил о замене украинских военных поляками в случае поражения ВСУ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Балахнин: «Коваленко — перспективный игрок, в «Зените» он мог бы получить практику»

В «Локомотиве» ожидают, что Едвай и Керк снова приостановят контракты с клубом