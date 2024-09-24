Николсон: «Я на связи с Промесом. Надеюсь, мы еще выйдем с ним вместе на поле»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал, что поддерживает связь с бывшим форвардом красно-белых Квинси Промесом.

«Я с ним на связи. Мы постоянно переписываемся. Я не знаю, произойдет ли это, но очень надеюсь, что мы еще выйдем с ним вместе на поле», — приводит Sport24 слова Николсона.

В феврале этого года Промес был задержан в Дубае, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

В июле у голландца истек контракт со «Спартаком» и он стал свободным агентом. В сентябре форвард подписал контракт с клубом «Юнайтед» из ОАЭ.