Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:51

Николсон: «Я на связи с Промесом. Надеюсь, мы еще выйдем с ним вместе на поле»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал, что поддерживает связь с бывшим форвардом красно-белых Квинси Промесом.

«Я с ним на связи. Мы постоянно переписываемся. Я не знаю, произойдет ли это, но очень надеюсь, что мы еще выйдем с ним вместе на поле», — приводит Sport24 слова Николсона.

В феврале этого года Промес был задержан в Дубае, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

В июле у голландца истек контракт со «Спартаком» и он стал свободным агентом. В сентябре форвард подписал контракт с клубом «Юнайтед» из ОАЭ.

Источник: Sport24

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ефимова пропустит ЧМ на короткой воде из-за нападения бродячей собаки
У СКА мощный новичок с тяжелым характером. От Деанджело избавлялись за драку с русским вратарем
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Родри рискует пропустить остаток сезона из-за разрыва связок
Сегодня
Вчера
Неделя