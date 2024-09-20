Форвард «Спартака» Николсон рассказал, что скучает по Мозесу и Промесу

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал «СЭ», кого из футболистов, покинувших клуб ему не хватает больше всего.

«Конечно, Виктора — он мой друг, и Квинси [Промес] тоже мой друг. Они оба мои друзья! Но ближе всего я общался с Мозесом. Виктор мой братишка! По кому скучаю больше? По обоим, они оба были мне близки», — сказал Николсон «СЭ».

Оба игрока покинули «Спартак» летом 2024-го года в связи с истечением контрактов. Новой командой 32-летнего Промеса стал «Юнайтед» из ОАЭ. Официальная презентация нидерландского форварда прошла 5 сентября.

Мозес 10 сентября присоединился к английскому «Лутону», об этом сообщила пресс-служба клуба. Соглашение с 33-летним нигерийцем рассчитано на год.

Николсон выступает за красно-белых с 2022 года, на счету 27-летнего ямайца 46 матчей и 13 голов.

Александр Абустин