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Сегодня, 18:50

Источник: на автомобиле Соболева числятся 557 штрафов на 547 тысяч рублей

Сергей Разин
корреспондент
Александр Соболев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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На автомобиле форварда «Спартака» Александра Соболева числятся 557 штрафов, сообщает Mash.

По сведениям источника, в общей сложности сумма штрафов составляет 547 тысяч рублей. Отмечается, что за три года 27-летний россиянин 450 раз превысил скорость, шесть раз — на 80 км/ч.

Жена Соболева — о штрафе форварда за тонировку: «Странно, что такие новости выходят сейчас, правда?»

11 июля сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов остановили Соболева во время поездки по Воробьевым горам. Его оштрафовали за тонировку на 500 рублей.

В прошедшем сезоне Соболев принял участие в 34 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

Источник: Mash
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
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