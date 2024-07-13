Источник: на автомобиле Соболева числятся 557 штрафов на 547 тысяч рублей

На автомобиле форварда «Спартака» Александра Соболева числятся 557 штрафов, сообщает Mash.

По сведениям источника, в общей сложности сумма штрафов составляет 547 тысяч рублей. Отмечается, что за три года 27-летний россиянин 450 раз превысил скорость, шесть раз — на 80 км/ч.

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11 июля сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов остановили Соболева во время поездки по Воробьевым горам. Его оштрафовали за тонировку на 500 рублей.

В прошедшем сезоне Соболев принял участие в 34 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.