Форвард «Спартака» Угальде прокомментировал разгромную победу над «Факелом»

Костариканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал разгромную победу своей команды над «Факелом» (3:0) в 5-м туре чемпионата России.

— Очень важно было забить как можно раньше. У нас это получилось.

— В матче с «Зенитом» не будет многих лидеров. Это может вам помочь?

— Не знаю, будет ли легче. Мы будем готовиться в любом случае.

— Можно сказать, что Довбня ваш главный фанат?

— Не знаю, ха-ха. Он часть команды, — сказал Угальде после матча.

В следующем туре «Спартак» встретится в гостях с «Зенитом» 25 августа.