Форвард «Спартака» Угальде прокомментировал разгромную победу над «Факелом»

Сегодня, 20:28
Костариканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал разгромную победу своей команды над «Факелом» (3:0) в 5-м туре чемпионата России.
— Очень важно было забить как можно раньше. У нас это получилось.
— В матче с «Зенитом» не будет многих лидеров. Это может вам помочь?
— Не знаю, будет ли легче. Мы будем готовиться в любом случае.
— Можно сказать, что Довбня ваш главный фанат?
— Не знаю, ха-ха. Он часть команды, — сказал Угальде после матча.
В следующем туре «Спартак» встретится в гостях с «Зенитом» 25 августа.