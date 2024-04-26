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Сегодня, 11:46

Спартаковец Угальде возглавил список симулянтов РПЛ. Он уже обманул Москалева и Казарцева

Александр Бобров
Шеф-редактор
Манфред Угальде (справа) и Мойзес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде заслуженно возглавил список симулянтов и главных актеров РПЛ. В двух матчах чемпионата России подряд его падения и «боль» обманули Владимира Москалева и Василия Казарцева с Игорем Князевым.

Момент матча «Ростов» — «Спартак».

На 12-й минуте игры 25-го тура «Ростов» — «Спартак» (1:5) Угальде успешно сымитировал фол Максима Осипенко, что едва не привело к удалению ростовчанина. В том моменте спартаковец упал по собственному желанию — никакого нарушения правил со стороны защитника не было. Но Москалев поверил Угальде.

Момент матча «Ростов» — «Спартак».
Момент матча «Ростов» — «Спартак».

На 24-й минуте встречи 21-го тура ЦСКА — «Спартак» (0:0) костариканец ввел в заблуждение второго ассистента Князева и судью Казарцева, неплохо изобразив последствия «грубого фола» со стороны Антона Заболотного. Никакого нарушения правил со стороны армейца не случилось. Это было бесконтактное падение. Оно привело к назначению штрафного удара, после которого в штрафной площади ЦСКА возник спорный момент, когда спартаковцы требовали наказать 11-метровым ударом Федора Чалова.

Момент матча ЦСКА — «Спартак».
Момент матча ЦСКА — «Спартак».

Напомню, что год назад «СЭ» писал о виртуальном судейском списке, носящем имена Николая Комличенко («Ростов») и Александра Соболева («Спартак»). Тогда арбитрам рекомендовали обращать особое внимание на этих игроков, а также на Давида Караева («Торпедо»), Константина Тюкавина и Федора Смолова (оба — «Динамо»), Резиуана Мирзова («Химки»), Владимира Писарского («Крылья Советов») и Артема Дзюбу («Локомотив»). Угальде составил им конкуренцию.

Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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