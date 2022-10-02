Лебеденко стал автором самого возрастного гола в истории РПЛ

Сегодня, 15:13
Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко открыл счет в матче против «Факела» и стал самым возрастным бомбардиром в истории российской премьер-лиги.
Форвард отличился в возрасте 39 лет и 128 дней.
В высшей лиге, которую РПЛ заменила в 2002 году, отличались три более опытных футболиста — Сергей Наталушко, Юрий Гаврилов и Сергей Андреев.
Самые возрастные авторы голов в чемпионатах России
|
Дата
|
Игрок
|
Дата рождения
|
Команда
|
Матч
|
Возраст
|
17.05.2000
|
Сергей Наталушко
|
13.09.1960
|
Сатурн
|
Локомотив (д) — 1:1
|
39 лет 246 дней
|
03.10.1992
|
Юрий Гаврилов
|
03.05.1953
|
Асмарал
|
Локомотив (г) — 4:1
|
39 лет 153 дня
|
30.09.1995
|
Сергей Андреев
|
16.05.1956
|
Ростсельмаш
|
ЦСКА (д) — 1:3
|
39 лет 137 дней
|
02.10.2022
|
Игорь Лебеденко
|
27.05.1983
|
Торпедо
|
Факел (г) — 1:2*
|
39 лет 128 дней
|
30.11.1993
|
Игорь Белов
|
21.10.1954
|
Луч
|
Черноморец (д) — 2:1
|
39 лет 40 дней
|
11.03.2018
|
Сергей Игнашевич
|
14.07.1979
|
ЦСКА
|
Ахмат (г) — 3:0
|
38 лет 240 дней
|
23.07.1994
|
Николай Колесов
|
16.02.1956
|
КАМАЗ
|
Спартак (д) — 1:3
|
38 лет 158 дней
|
11.09.2011
|
Роберто Карлос
|
10.04.1973
|
Анжи
|
Волга (д) — 2:1
|
38 лет 154 дня
|
22.11.2008
|
Андрей Тихонов
|
16.10.1970
|
Кр.Советов
|
Терек (д) — 4:3
|
38 лет 37 дней
|
30.10.2017
|
Гекдениз Карадениз
|
11.01.1980
|
Рубин
|
Уфа (г) — 1:2
|
37 лет 293 дня
* Матч продолжается.