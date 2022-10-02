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Сегодня, 15:13

Лебеденко стал автором самого возрастного гола в истории РПЛ

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Игорь Лебеденко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко открыл счет в матче против «Факела» и стал самым возрастным бомбардиром в истории российской премьер-лиги.

Форвард отличился в возрасте 39 лет и 128 дней.

В высшей лиге, которую РПЛ заменила в 2002 году, отличались три более опытных футболиста — Сергей Наталушко, Юрий Гаврилов и Сергей Андреев.

Самые возрастные авторы голов в чемпионатах России

Дата

Игрок

Дата рождения

Команда

Матч

Возраст

17.05.2000

Сергей Наталушко

13.09.1960

Сатурн

Локомотив (д) — 1:1

39 лет 246 дней

03.10.1992

Юрий Гаврилов

03.05.1953

Асмарал

Локомотив (г) — 4:1

39 лет 153 дня

30.09.1995

Сергей Андреев

16.05.1956

Ростсельмаш

ЦСКА (д) — 1:3

39 лет 137 дней

02.10.2022

Игорь Лебеденко

27.05.1983

Торпедо

Факел (г) — 1:2*

39 лет 128 дней

30.11.1993

Игорь Белов

21.10.1954

Луч

Черноморец (д) — 2:1

39 лет 40 дней

11.03.2018

Сергей Игнашевич

14.07.1979

ЦСКА

Ахмат (г) — 3:0

38 лет 240 дней

23.07.1994

Николай Колесов

16.02.1956

КАМАЗ

Спартак (д) — 1:3

38 лет 158 дней

11.09.2011

Роберто Карлос

10.04.1973

Анжи

Волга (д) — 2:1

38 лет 154 дня

22.11.2008

Андрей Тихонов

16.10.1970

Кр.Советов

Терек (д) — 4:3

38 лет 37 дней

30.10.2017

Гекдениз Карадениз

11.01.1980

Рубин

Уфа (г) — 1:2

37 лет 293 дня

* Матч продолжается.

Игорь Лебеденко
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
1
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