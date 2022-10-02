Лебеденко стал автором самого возрастного гола в истории РПЛ

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко открыл счет в матче против «Факела» и стал самым возрастным бомбардиром в истории российской премьер-лиги.

Форвард отличился в возрасте 39 лет и 128 дней.

В высшей лиге, которую РПЛ заменила в 2002 году, отличались три более опытных футболиста — Сергей Наталушко, Юрий Гаврилов и Сергей Андреев.

Самые возрастные авторы голов в чемпионатах России

Дата Игрок Дата рождения Команда Матч Возраст 17.05.2000 Сергей Наталушко 13.09.1960 Сатурн Локомотив (д) — 1:1 39 лет 246 дней 03.10.1992 Юрий Гаврилов 03.05.1953 Асмарал Локомотив (г) — 4:1 39 лет 153 дня 30.09.1995 Сергей Андреев 16.05.1956 Ростсельмаш ЦСКА (д) — 1:3 39 лет 137 дней 02.10.2022 Игорь Лебеденко 27.05.1983 Торпедо Факел (г) — 1:2* 39 лет 128 дней 30.11.1993 Игорь Белов 21.10.1954 Луч Черноморец (д) — 2:1 39 лет 40 дней 11.03.2018 Сергей Игнашевич 14.07.1979 ЦСКА Ахмат (г) — 3:0 38 лет 240 дней 23.07.1994 Николай Колесов 16.02.1956 КАМАЗ Спартак (д) — 1:3 38 лет 158 дней 11.09.2011 Роберто Карлос 10.04.1973 Анжи Волга (д) — 2:1 38 лет 154 дня 22.11.2008 Андрей Тихонов 16.10.1970 Кр.Советов Терек (д) — 4:3 38 лет 37 дней 30.10.2017 Гекдениз Карадениз 11.01.1980 Рубин Уфа (г) — 1:2 37 лет 293 дня

* Матч продолжается.