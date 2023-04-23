Форвард «Торпедо» Рейна назвал Талалаева прямым соперником

Нападающий «Торпедо» Йорди Рейна поделимся эмоциями после поражения в матче 24-го тура РПЛ против «Химок» (2:4).

«У «Торпедо» тяжелая ситуация. Матч с «Химками» был очень важен. Мы могли не только приблизиться к «Химкам», но и обойти их в турнирной таблице. Однако мы проиграли. Очень грустно, но впереди есть еще игры, будем продолжать бороться. Шансы еще есть. Добавлял ли фактор Талалаева дополнительные эмоции? Он наш прямой соперник, мы были очень мотивированы показать результат в матче против Талалаева. Мне бы хотелось продолжить с «Торпедо», но пока ничего неизвестно. Непонятно, что будет, если мы опустимся. Сложная ситуация. Но мне бы хотелось остаться в этой команде. Меня приняли, дали мне возможность проявить себя», — приводит слова Рейны Metaratings.ru.

После 24-х туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от идущих на предпоследнем месте «Химок» составляет четыре очка, от «Факела», идущего на 14-м месте, — пять. На счету Рейны семь матчей за московский клуб, в которых он забил один гол и сделал три результативные передачи.