0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:55

Форвард «Торпедо» Стефанович: «Меня просто не воспринимали всерьез в академии «Локомотива»

Telegram Дзен

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович рассказал о времени, проведенном в академии московского «Локомотива».

«Я пробыл в «Локомотиве» с августа до декабря 2014-го. Почему так мало? Все просто и смешно: банально не было загранпаспорта. Не смог поехать с дублем на сборы.

Для меня и сборы тогда было все равно что в сборную попасть. Нечто нереальное! Там же тогда были Миранчуки, Баринов, Довбня, Макаров.

С кем-то из них подружился? Со мной начал общаться только один человек. Я приехал деревенским пацаном в не самую честную московскую жизнь. В локомотивскую движуху, где коллектив уже несколько лет как устоялся. И меня хреново приняли, честно говоря.

Как это проявлялось? Просто игнорировали. После тренировок кто-то подпихнет. Я еще особо не выделялся — и сейчас не скажу, что технарь, но тогда был реально деревяшкой. Меня просто не воспринимали всерьез. Я бегал там, где не бегали другие, выкладывался за счет морально-волевых качеств. Старался, пыхтел, работал", — приводит слова Стефановича Sport24.

26-летний Стефанович перешел в «Торпедо» из «Волгаря» в феврале этого года. Он провел 3 матча в текущем сезоне РПЛ и отличился одним забитым мячом. Автозаводцы с 8-ю набранными очками занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-27-menya-khrenovo-prinyali-obshchalsya-so-mnoy-tolko-odin-chelovek-forvard-torpedo-stefanovich-ob-akademii-lokomotiva
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
«Было много драмы». Малкин отменил спасение команды Овечкина
Захарова указала на проблемы несовершеннолетних украинцев в странах ЕС
В Минобороны рассказали о попытке атаки украинского беспилотника в Тульской области
Байден не смог найти выход со сцены после выступления в Оттаве
Президент Федерации фристайла России сообщил обстоятельства смерти Кротова
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Торпедо» Стефанович похвастался спортивной карьерой своих родителей