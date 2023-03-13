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Сегодня, 11:10

Форвард «Торпедо» Рейна сравнил РПЛ и МЛС

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Нападающий «Торпедо» Йорди Рейна рассказал, почему ему тяжело дается игра в РПЛ после МЛС.

«РПЛ физически сильнее MLS, и я как игрок это сейчас ощущаю. Мне правда физически тяжело здесь. Надо вливаться в этот ритм и прибавлять с каждой игрой», — приводит слова Рейны Sport24.

29-летний перуанец стал игроком «Торпедо» в зимнее трансферное окно. Рейна провел два матча в РПЛ, не отметившись результативными действиями. До этого форвард выступал в МЛС за «Шарлотт», «Ди Си Юнайтед» и «Ванкувер».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-13-forvard-torpedo-reyna-rpl-fizicheski-silneye-mls-mne-tyazhelo-zdes
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Йорди Рейна
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