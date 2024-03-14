Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

14 марта, 12:02

Форвард «Урала» Влут может сыграть в матче со «Спартаком»

Telegram Дзен

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о состоянии здоровья нападающего Рая Влута.

«Он сейчас лечится в Екатеринбурге. Поедет на сборы, врачи говорят, что на матч со «Спартаком» он уже может быть готов. Конечно, после такой большой паузы ему будет тяжело против «Спартака», но мы надеемся на него, посмотрим, как он будет дальше готовиться», — приводит слова Иванова ТАСС.

«Спартак» примет «Урал» в конце марта в Москве.

В мае 2023 года Влут перенес операцию на пяточной кости. За «Урал» нападающий сыграл 25 матчей, в которых забил 7 мячей.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Рай Влут
5
Обсудить
Читайте также
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
Фамейе выбыл на месяц, Гоцук должен пропустить столько же. Как КДК накажет капитана «Пари НН»?
Деменко: «Ошибка Адамова? Думаю, Семак обязательно выскажется об этом»
Щербаченко: «По игре «Краснодар» провалил первый тайм с «Локомотивом»
Романцев — о «Краснодаре»: «Не увидел игровых перемен после возвращения Мусаева»
«Промес был знаковой фигурой «Спартака», но не настолько, чтобы не забивать в трех матчах!» Интервью Романцева
«Краснодар» уходит от игры Ивича. Как Мусаев возвращает романтический футбол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генич: «В «Спартаке» доверие к Абаскалю подходит к своей логической точке»

Агент Чистякова: «Он терпеливо ждет своего шанса»