Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:12

Форвард «Урала» Влут сравнил уровень жизни в России и Казахстане

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Урала» Рай Влут поделился впечатлениями от жизни в России и Казахстане.

— Казахи и русские — люди с одним менталитетом и языком, — приводит слова Влута Sport24. — Даже еда похожая.

— Где жизненные стандарты выше?

— В столице Астане местные живут достаточно богато. Но в других городах уровень жизни был низким. Это меня шокировало. В России явно не так.

27-летний голландец выступает за «Урал» с сентября 2022 года. С марта 2022-го он выступал за «Астану».

В текущем сезоне Влут провел 8 матчей за «Урал», в которых забил 2 гола.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-23-gollandskiy-napadayushchiy-urala-sravnil-uroven-zhizni-v-kazakhstane-i-rossii
ФК Урал
Рай Влут
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной
«Зовите меня гигантом»: 130-килограммовый гандболист из ДР Конго покорил сердца фанатов
В МИД РФ выразили надежду на здравые решения США во избежание кризиса
СМИ сообщили о планах Пентагона обучать ВСУ работе с Patriot в США
КНДР опровергла сообщения о якобы поставках оружия в Россию
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нападающий «Урала» Влут: «Мы одно целое, каждый знает, что ему нужно делать на поле»