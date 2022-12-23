Форвард «Урала» Влут сравнил уровень жизни в России и Казахстане

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Форвард «Урала» Рай Влут поделился впечатлениями от жизни в России и Казахстане.
— Казахи и русские — люди с одним менталитетом и языком, — приводит слова Влута Sport24. — Даже еда похожая.
— Где жизненные стандарты выше?
— В столице Астане местные живут достаточно богато. Но в других городах уровень жизни был низким. Это меня шокировало. В России явно не так.
27-летний голландец выступает за «Урал» с сентября 2022 года. С марта 2022-го он выступал за «Астану».
В текущем сезоне Влут провел 8 матчей за «Урал», в которых забил 2 гола.