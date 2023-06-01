Форвард «Зенита» Кассьерра досрочно отправился в отпуск

Никос Петропулос, агент форварда «Зенита» Матео Кассьерры, сообщил, что петербургский клуб отпустил футболиста в отпуск.

«С Матео все в порядке. Он улетел в Колумбию. Клуб его отпустил, как и остальных легионеров. Кассьерра уже в отпуске», — цитирует агента Sport24.

Ранее расположение команды покинули Малком, Клаудиньо, Вендел, Дуглас Сантос и Родригао. Легионеры приняли решение уехать из России до конца текущего сезона РПЛ.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. В заключительном туре сине-бело-голубые сыграют против «Факела». Матч пройдет 3 июня.