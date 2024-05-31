Кассьерра — о безголевой серии: «Такое случается. В конечном счете командные успехи — самое главное»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра ответил на вопрос о своей безголевой серии во второй половине сезона.

27-летний колумбиец не отличался забитыми мячами на протяжении 7 матчей кряду за сине-бело-голубых с 13 апреля по 19 мая, а в игре 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (5:1) оформил пента-трик.

«Безголевая серия? Такое случается. Перед ней у меня была затяжная результативная серия. В любом случае я работаю по максимуму, но иногда мяч заходит в ворота, а иногда — нет. В конечном счете командные успехи — самое главное», — приводит слова Кассьерры пресс-служба «Зенита».

Также футболист поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России с «Балтикой», который состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники».

«Стать лучшим бомбардиром Кубка? Для меня самое важное, чтобы победила команда, а мы завоевали титул. Я буду помогать команде, и не важно, кто забьет«, — добавил Кассьерра.

В сезоне-2023/24 Кассьерра отыграл 37 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 8 результативных передач.