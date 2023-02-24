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Сегодня, 19:48

Малком: «Россия стала для меня настоящим домом»

Малком прокомментировал получение гражданства РФ
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Малком.
Фото ФК «Зенит»
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Форвард «Зенита» Малком прокомментировал «СЭ» получение гражданства РФ. Ранее соответствующий указ 24 февраля подписал Президент России Владимир Путин.

— Очень рад и счастлив получить гражданство России — страны, которая прекрасно приняла меня, мою семью и за несколько лет стала настоящим домом. Буду делать все, что в моих силах, чтобы радовать россиян своей игрой. Большое спасибо, — сказал Малком «СЭ».

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года, за это время провел 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 27 голевых передач.

Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
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