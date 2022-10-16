Малком рассказал, когда получит российский паспорт

Форвард «Зенита» Малком рассказал о том, как складывается ситуация с оформлением российского паспорта.

— Я не знаю, когда получу российский паспорт, может, получу через месяц.

— А это ваше решение получить паспорт? Или в клубе вас попросили?

— Для меня в любом случае это хорошо.

— Вы сможете играть за сборную России?

— Я не знаю, если честно.

— А хотите?

— Не знаю, посмотрим. Все возможно, — приводит слова Малкома «РБ Спорт».

18 сентября стало известно, что бразильцы Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея такого поступка — возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года.