Малком рассказал, когда получит российский паспорт

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Форвард «Зенита» Малком рассказал о том, как складывается ситуация с оформлением российского паспорта.
— Я не знаю, когда получу российский паспорт, может, получу через месяц.
— А это ваше решение получить паспорт? Или в клубе вас попросили?
— Для меня в любом случае это хорошо.
— Вы сможете играть за сборную России?
— Я не знаю, если честно.
— А хотите?
— Не знаю, посмотрим. Все возможно, — приводит слова Малкома «РБ Спорт».
18 сентября стало известно, что бразильцы Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея такого поступка — возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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