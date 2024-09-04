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Сегодня, 15:02

Форвард «Зенита» Соболев раздал футболки со своими автографами

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев на встрече с представителями СМИ раздал футболки со своими автографами.

«Зенит» объявил о трансфере 27-летнего нападающего 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на сезон. Сумма перехода игрока составила 10 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 по 2024 год. В общей сложности форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Вместе с московской командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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