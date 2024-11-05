Форварда ЦСКА Мусаева чаще других проверяли на допинг в этом году

Нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева чаще остальных проверялся на допинг в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на РУСАДА.

23-летний россиянин был проверен три раза — в апреле, мае и августе. В прошлом году он сдал один тест на допинг. По два раза в 2024-м были проверены Михаил Игнатов («Спартак»), Дмитрий Рыбчинский («Оренбург»), Федор Чалов (ПАОК), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Максим Глушенков («Зенит»), Данил Пруцев («Спартак») и Константин Тюкавин («Динамо» Москва).

Всего РУСАДА проверила 50 футболистов с января по сентябрь.

Мусаев в этом сезоне провел за ЦСКА 20 матчей, забил 7 голов и сделал 2 результативных паса. Его контракт с армейцами действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.